Россиянки выиграли оба финала у украинок на ЧМ по пляжному самбо в Ларнаке

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Российские самбистки Полина Крупская и Алия Биккужина выиграли финалы в весовых категориях до 50 кг и 59 кг на чемпионате мира по пляжному самбо в Ларнаке.
Россиянки выиграли оба финала у украинок на ЧМ по пляжному самбо в Ларнаке
  • © Международная федерация самбо (FIAS)

Крупская в финале наилегчайшего дивизиона одолела Анастасию Безатосну, а Биккужина победила Снижану Плиш. Обе россиянки завершили свои поединки досрочно, — сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS). 

Две другие отечественные самбистки уступили в полуфиналах будущим чемпионкам в категориях до и свыше 72 кг и завоевали бронзовые медали. Татьяна Зенченко проиграла Вольге Малейке — румынке белорусского происхождения, а Мария Шекерова пропустила приём от болгарки Марии Оряшковой.

В финалы мужских соревнований пробились все четверо россиян.

Глава FIAS Василий Шестаков во время церемонии открытия выразил отдельную благодарность вице-мэру Ларнаки Ясонасу Ясонидису, главе Европейской федерации самбо Сергею Елисееву и генеральному и официальному партнёрам турнира — компании «Роснефть» и банку ВТБ за помощь в проведении и организации исторического турнира в столь непростое время.

Шестаков выразил надежду, что количество участников с каждым годом будет расти, а поклонники единоборств пополнят ряды фанатов пляжного самбо.

Ранее глава FIAS высказался о Путине.

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