Глава FIAS — о Путине: возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена

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Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, каким спортсменом был президент России Владимир Путин.
Глава FIAS — о Путине: возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена
  • ©sambo.sport

«Он очень разносторонний человек, сейчас увлекается и горными лыжами, и хоккеем. Начинали мы все вместе с самбо, потому что раньше ещё не было дзюдо. Он был технически грамотным, правильно выстраивал тактически схватку. Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Всё это присутствовало в достаточной степени», — рассказал Шестаков в интервью RT.

По мнению главы FIAS, российский лидер мог бы добиться больших успехов в спорте, если бы не выбрал другую сферу деятельности.

«Путин выступал на соревнованиях, показывал высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение, что будет учиться на юридическом факультете. Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента. Кстати, Путин является почётным президентом Международной федерации самбо», — добавил Шестаков.

Ранее он заявил, что был бы рад видеть Фёдора Емельяненко в руководстве FIAS.

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