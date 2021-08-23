Глава FIAS — о Путине: возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, каким спортсменом был президент России Владимир Путин.

«Он очень разносторонний человек, сейчас увлекается и горными лыжами, и хоккеем. Начинали мы все вместе с самбо, потому что раньше ещё не было дзюдо. Он был технически грамотным, правильно выстраивал тактически схватку. Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Всё это присутствовало в достаточной степени», — рассказал Шестаков в интервью RT.

По мнению главы FIAS, российский лидер мог бы добиться больших успехов в спорте, если бы не выбрал другую сферу деятельности.

«Путин выступал на соревнованиях, показывал высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение, что будет учиться на юридическом факультете. Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента. Кстати, Путин является почётным президентом Международной федерации самбо», — добавил Шестаков.

Ранее он заявил, что был бы рад видеть Фёдора Емельяненко в руководстве FIAS.