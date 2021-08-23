Шестаков был бы рад видеть Емельяненко в руководстве международной федерации

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что хотел бы пригласить известного борца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко в руководство организации.
Шестаков был бы рад видеть Емельяненко в руководстве международной федерации
  • РИА Новости

«Фёдора я очень уважаю, это известный борец, я ещё помню, как он начинал свою карьеру в конце 1990-х. Это замечательный человек, которого хорошо знаю. Но каждый раз, когда он говорит, что это его последний бой, я знаю, что это не так. Конечно, мы были бы рады видеть его в руководстве федерации», — сказал Шестаков в интервью RT.

Он рассказал, что Емельяненко уже является послом FIAS и выполнять другие обязанности пока что не может из-за занятости в своей собственной спортивной организации.

«Емельяненко и так представляет нас как посол, но у него и помимо этого хватает дел, своя организация — Союз смешанных боевых единоборств ММА России. Не знаю, будет ли он готов разрываться на два фронта. В любом случае пока такого разговора у нас не было», — отметил глава FIAS.

Ранее Шестаков не исключил появления рейтинговых турниров в самбо.

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