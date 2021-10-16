Сборная России возглавила медальный зачёт молодёжного ЧМ по самбо в Салониках
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София Емелюкова первенствовала в категории до 47 кг и Анастасия Трофимова — до 54 кг среди девушек (U18); Иосиф Симин — до 98 кг и Иван Шаволин — свыше 98 кг среди юниоров (U20); Дарья Речкалова — до 80 кг среди юниорок (U20).
Серебром довольствовались Азамат Биев в категории до 47 кг среди юношей (U18), Кристина Дудина — до 50 кг среди девушек (U18), Юлия Калгина — свыше 80 кг среди юниорок (U20).
Всего в пятницу было разыграно девять комплектов медалей. Помимо российских атлетов, дважды на высшую ступень пьедестала почёта поднимались представители Узбекистана, по одному разу — Казахстана и Армении.
Украинцы расположилась на третьем месте по общему количеству наград вслед за узбекистанцами и россиянами.
Ранее двукратный чемпион мира по пляжному самбо Максим Иванов поделился ощущениями от выступления без национального флага и гимна.
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