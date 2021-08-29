Россияне разгромили украинцев в финале ЧМ по пляжному самбо

Сборная России завоевала золото в командном турнире на первом чемпионате мира по пляжному самбо, который проходил в Ларнаке.

Отечественные самбисты досрочно завершили полуфинальную и финальную схватки, разгромив с одинаковым счётом 3:0 румынов и украинцев. По две победы себе в актив записали Рамазан Елаев (до 71 кг), Татьяна Зенченко (до 72 кг) и Максим Иванов (до 88 кг).

Мария Шекерова и Артур Хапцев не смогли принять участие в своих схватках, однако также получили золотые медали.

В соревнованиях приняли участие всего четыре сборные, при этом узбеки вышли на свой полуфинал с украинцами в составе трёх человек и после первого же поединка вынуждены были завершить выступления.

Всего на Кипре сборная России завоевала семь золотых и две бронзовые медали и первенствовала в общем зачёте.