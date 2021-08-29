Глава FIAS подвёл итоги первого в истории ЧМ по пляжному самбо

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился эмоциями от первого в истории чемпионата мира по пляжному самбо, который прошёл в Ларнаке.

«Мне понравилось, что трибуны были забиты до конца награждения. Обычно народ пытается уйти, а здесь все сидели и поддерживали спортсменов. Во-первых, это говорит о том, что люди соскучились по зрелищным мероприятиям. Во-вторых, они уважают спортсменов и организаторов», — сказал Шестаков.

Он отметил, что пандемия внесла свои коррективы в организацию турнира.

«Я жалею только о том, что из-за пандемии не смогли приехать порядка десяти команд. Кого-то не выпустили из страны, кого-то не пустили в Европу. К сожалению, эпидемиологическая обстановка накладывает свой отпечаток. С другой стороны, я очень рад, что удалось провести первый чемпионат мира по пляжному самбо», — добавил Шестаков.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото в командном турнире на первом чемпионате мира по пляжному самбо, разгромив в финале украинцев.