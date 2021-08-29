Самбист Иванов признался, что ему было непривычно слушать Чайковского вместо гимна

Двукратный чемпион мира по пляжному самбо в весовой категории до 88 кг россиянин Максим Иванов рассказал о своих ощущениях от выступления без национального флага и гимна.

Гимн России на награждении заменён на музыку из Первого концерта Чайковского.

«Это было непривычно. Конечно, хотелось бы услышать гимн России, но что поделать? Сейчас такие правила, нужно подстраиваться», — сказал Иванов.

На первом в истории чемпионате мира по пляжному самбо, который проходил в Ларнаке, Иванов выиграл два золота: в личном и командном соревнованиях.

Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда, сборная России лишена возможности выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Ранее глава FIAS подвёл итоги первого в истории ЧМ по пляжному самбо.