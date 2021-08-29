Самбист Иванов признался, что ему было непривычно слушать Чайковского вместо гимна

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира по пляжному самбо в весовой категории до 88 кг россиянин Максим Иванов рассказал о своих ощущениях от выступления без национального флага и гимна.
Самбист Иванов признался, что ему было непривычно слушать Чайковского вместо гимна
  • © sambo.sport

Гимн России на награждении заменён на музыку из Первого концерта Чайковского.

«Это было непривычно. Конечно, хотелось бы услышать гимн России, но что поделать? Сейчас такие правила, нужно подстраиваться», — сказал Иванов.

На первом в истории чемпионате мира по пляжному самбо, который проходил в Ларнаке, Иванов выиграл два золота: в личном и командном соревнованиях.

Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда, сборная России лишена возможности выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Ранее глава FIAS подвёл итоги первого в истории ЧМ по пляжному самбо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить