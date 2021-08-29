Самбист Иванов признался, что ему было непривычно слушать Чайковского вместо гимна
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Гимн России на награждении заменён на музыку из Первого концерта Чайковского.
«Это было непривычно. Конечно, хотелось бы услышать гимн России, но что поделать? Сейчас такие правила, нужно подстраиваться», — сказал Иванов.
На первом в истории чемпионате мира по пляжному самбо, который проходил в Ларнаке, Иванов выиграл два золота: в личном и командном соревнованиях.
Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда, сборная России лишена возможности выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.
Ранее глава FIAS подвёл итоги первого в истории ЧМ по пляжному самбо.