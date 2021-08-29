Иванов заявил, что после победы на ЧМ по пляжному самбо сбылась его мечта

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Российский самбист Максим Иванов поделился эмоциями от победы на первом в истории чемпионате мира по пляжному самбо, который проходил в Ларнаке.
Иванов заявил, что после победы на ЧМ по пляжному самбо сбылась его мечта
  • © sambo.sport

«К победам на чемпионате мира я шёл 18 лет. В десять лет я начал тренироваться и сразу понял, что хочу стать чемпионом мира. Наконец-то моя мечта сбылась, я стал двукратным чемпионом мира! Я очень счастлив», — сказал Иванов.

На первом в истории чемпионате мира по пляжному самбо в категории до 88 кг Иванов выиграл два золота: в личном и командном соревнованиях.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото в командном турнире на первом чемпионате мира по пляжному самбо, разгромив в финале украинцев.

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