Иванов заявил, что после победы на ЧМ по пляжному самбо сбылась его мечта
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«К победам на чемпионате мира я шёл 18 лет. В десять лет я начал тренироваться и сразу понял, что хочу стать чемпионом мира. Наконец-то моя мечта сбылась, я стал двукратным чемпионом мира! Я очень счастлив», — сказал Иванов.
На первом в истории чемпионате мира по пляжному самбо в категории до 88 кг Иванов выиграл два золота: в личном и командном соревнованиях.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото в командном турнире на первом чемпионате мира по пляжному самбо, разгромив в финале украинцев.