Marca: «Барселона» уволит Кумана в случае неудачи в ближайших матчах
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Об этом сообщает Marca. По информации издания, ключевыми для Кумана станут два ближайших матча «Барселоны». В играх с «Леванте» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов УЕФА команде необходимо победить, чтобы голландский тренер остался в коллективе.
Действующее соглашение Кумана с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. Под его руководством каталонцы набрали девять очков в пяти матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице Примеры.
Ранее «Барселона» поддержала Кумана после ничьей с «Кадисом».