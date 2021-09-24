Marca: «Барселона» уволит Кумана в случае неудачи в ближайших матчах

Стало известно, при каких обстоятельствах президент «Барселоны» Жоан Лапорта решит уволить главного тренера команды Рональда Кумана.

Об этом сообщает Marca. По информации издания, ключевыми для Кумана станут два ближайших матча «Барселоны». В играх с «Леванте» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов УЕФА команде необходимо победить, чтобы голландский тренер остался в коллективе.

Действующее соглашение Кумана с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. Под его руководством каталонцы набрали девять очков в пяти матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице Примеры.

Ранее «Барселона» поддержала Кумана после ничьей с «Кадисом».