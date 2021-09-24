Marca: «Барселона» уволит Кумана в случае неудачи в ближайших матчах

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Стало известно, при каких обстоятельствах президент «Барселоны» Жоан Лапорта решит уволить главного тренера команды Рональда Кумана.
Marca: «Барселона» уволит Кумана в случае неудачи в ближайших матчах
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Об этом сообщает Marca. По информации издания, ключевыми для Кумана станут два ближайших матча «Барселоны». В играх с «Леванте» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов УЕФА команде необходимо победить, чтобы голландский тренер остался в коллективе.

Действующее соглашение Кумана с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. Под его руководством каталонцы набрали девять очков в пяти матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице Примеры.

Ранее «Барселона» поддержала Кумана после ничьей с «Кадисом».

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