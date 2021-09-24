«Барселона» поддержала Кумана после ничьей с «Кадисом»

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Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес поддержал главного тренера команды Роналда Кумана после ничьей с «Кадисом» в матче шестого тура испанской Примеры.
«Барселона» поддержала Кумана после ничьей с «Кадисом»
  • © AP

«Куман пользуется поддержкой «Барселоны». 26 сентября состоится ещё один матч, и мы с ним. Он наш тренер. Команда находится в новом цикле, и у нас есть качественные футболисты с большим будущим», — цитирует Планеса RMC Sport.

После шести туров Примеры «Барселона» набрала девять очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла договорённости с «Кайсериспором» относительно трансфера 17-летнего нападающего Эмре Демира.

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