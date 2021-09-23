«Барселона» договорилась с «Кайсериспором» о покупке Демира

Испанская «Барселона» достигла договорённости с турецким «Кайсериспором» относительно трансфера 17-летнего футболиста Эмре Демира.

Стоимость сделки оценивается в €2 млн. Соглашение с полузащитником будет рассчитано до 30 июня 2027 года. Сумма выкупа турецкого футболиста составит €400 млн, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

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Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig’in en genç golcüsü Emre Demir'in, @FCBarcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. @fcbarcelona_trpic.twitter.com/GnueJ0eZ3B — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) September 23, 2021

Хавбек будет выступать за резервную команду каталонского клуба «Барселона B» начиная с сезона-2022/23.

Демир в составе «Кайсериспора» провёл 31 матч и забил три мяча. Полузащитник выступал за сборную Турции по футболу разных возрастов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что в его составе не хватает футболистов, которые могут обыгрывать один в один.