Дзюба считает, что у «Зенита» есть шанс пробиться в плей-офф в следующем сезоне ЛЧ

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от выступления в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Мне кажется, шансы пробиться в плей-офф есть», — сказал Дзюба на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

По его мнению, «Зениту» необходимо самому не растеряться и не переволноваться в главном европейском клубном турнире. Он также отметил, что ему бы хотелось, чтобы большая часть состава осталась, а также появились новые игроки.

«Зенит» — лучший клуб России на данный момент и обязан бороться за выход до последнего. До шестого тура должны быть качели — выйдет, не выйдет», — добавил Дзюба.

«Зенит» выиграл чемпионат России за два тура до конца первенства и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что необходимо оценивать уровень РПЛ через игру сборной.