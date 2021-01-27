Губерниев эмоционально отреагировал на информацию о выявлении допинга у Шубенкова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию СМИ о положительном допинг-тесте чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова.

«Какой фуросемид? Да что же это такое! Когда закончится эта дичь?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале, после чего в видеообращении признался, что шокирован такой информацией.

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее сообщалось, что тренер Шубенкова прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте своего подопечного.