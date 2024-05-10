Посол Антонов: Россия готова к равному диалогу с Западом о безопасности

Россия готова обсуждать с западными странами вопросы безопасности и стратегической стабильности, однако делать это Москва намерена на равных условиях.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

На торжественном приёме в российском посольстве в США в честь Дня Победы дипломат отметил, что президент Владимир Путин во время выступления после вступления в должность заявил о возможности диалога с западными странами по указанным темам.

«Важное дополнение: диалог может быть только на равных, уважая интересы друг друга», — добавил Антонов.

Ранее Антонов назвал ядерные учения России ответом на наглую политику Запада.