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Венгрия и Китай выступили за мирное урегулирование международных конфликтов

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Венгрия и КНР выступили за урегулирование любых конфликтов между государствами мирным путём.

Об этом свидетельствует совместное заявление государств, принятое 9 мая в Будапеште после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, пишет ТАСС.

Также Пекин и Будапешт подтвердили, что намерены совместно защищать международную систему, «ядром которой является ООН».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит содействовать скорейшему достижению мира на Украине.

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