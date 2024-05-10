Венгрия и Китай выступили за мирное урегулирование международных конфликтов

Венгрия и КНР выступили за урегулирование любых конфликтов между государствами мирным путём.

Об этом свидетельствует совместное заявление государств, принятое 9 мая в Будапеште после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, пишет ТАСС.

Также Пекин и Будапешт подтвердили, что намерены совместно защищать международную систему, «ядром которой является ООН».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит содействовать скорейшему достижению мира на Украине.