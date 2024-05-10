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В Белом доме заявили, что США не поддержат проведение операции в Рафахе

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США не намерены материально поддерживать Израиль в проведении операции в Рафахе.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, пишет РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не считает, что операция в Рафахе поможет Израилю нанести поражение ХАМАС. Поэтому Лидер США дал поручение своей команде работать дальше с Израилем над совершенствованием стратегии, направленной на борьбу с движением.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп сказал, что Байден бросил Израиль.

 

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