Постпред: США не остановятся на размещении ракет средней дальности в Азии
Такую точку зрения в беседе с РИА Новости выразил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
Дипломат считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион в данный момент является полем сражения стран Запада за влияние. Западные страны предпринимают попытки избавиться от влияния Китая и России в регионе.
«Налицо неоколониальный почерк Запада, стремящегося сохранить свою гегемонию», — сказал Загайнов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.