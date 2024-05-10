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Постпред: США не остановятся на размещении ракет средней дальности в Азии

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США не прекратят милитаризацию Азии после размещения ракет средней дальности в регионе.

Такую точку зрения в беседе с РИА Новости выразил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.

Дипломат считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион в данный момент является полем сражения стран Запада за влияние. Западные страны предпринимают попытки избавиться от влияния Китая и России в регионе.

«Налицо неоколониальный почерк Запада, стремящегося сохранить свою гегемонию», — сказал Загайнов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.

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