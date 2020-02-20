Моуринью сравнил «Тоттенхэм» с пистолетом без патронов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожаловался на обилие травм после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (0:1).

«Знаете, сколько тренировок провёл Ламела после травмы? Ноль. Сразу после травмы он на 20 минут вышел в матче Лиги чемпионов. Это наша ситуация на данный момент. У меня невероятные футболисты, которые сделали всё, чтобы победить. Но у «Лейпцига» есть Шик, Вернер, Нкунку… Если они устают, их могут заменить Поульсен и Форсберг, выйдя с лавки запасных. Мы же сейчас как пистолет без патронов», — заявил португалец после матча.

В числе травмированных игроков «Тоттенхэма» — лидеры нападения команды Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

Ранее сообщалось, как «Валенсия» и «Тоттенхэм» оступились в матчах 1/8 финала ЛЧ.