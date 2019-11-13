Модрич получил награду Golden Foot

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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

В борьбе за право стать лауреатом премии хорват опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, своего одноклубника Серхио Рамоса и других.

Ранее обладателями данной награды в разные года: Роберто Баджо, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Роналдиньо, Франческо Тотти, Райан Гиггз, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Андрес Иньеста, Самуэль Это'О, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, а также Эдинсон Кавани. 

Ранее сообщалось, что Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне».

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