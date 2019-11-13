Модрич получил награду Golden Foot
В борьбе за право стать лауреатом премии хорват опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, своего одноклубника Серхио Рамоса и других.
Ранее обладателями данной награды в разные года: Роберто Баджо, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Роналдиньо, Франческо Тотти, Райан Гиггз, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Андрес Иньеста, Самуэль Это'О, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, а также Эдинсон Кавани.
Ранее сообщалось, что Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне».