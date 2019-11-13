Модрич получил награду Golden Foot

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

В борьбе за право стать лауреатом премии хорват опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, своего одноклубника Серхио Рамоса и других. Ранее обладателями данной награды в разные года: Роберто Баджо, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Роналдиньо, Франческо Тотти, Райан Гиггз, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Андрес Иньеста, Самуэль Это'О, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, а также Эдинсон Кавани. Ранее сообщалось, что Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне».