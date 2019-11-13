Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.

«Как я могу веселиться? Играя в футбол.

Я часто повторяю: «Как себя чувствует моя маленькая дочь, если у неё отобрать игрушку?» Она грустит. Вот и я себя чувствую точно так же. Они отобрали у меня мяч, от этого мне грустно. Я понимаю и уважаю решения тренера, клуба или кого-либо ещё, но считаю, что многое отдал клубу за эти пять лет. Я хочу продолжать веселиться, это самое важное для меня. А веселюсь я лишь тогда, когда играю. Мне 31 год, а не 38. Чувствую, что нахожусь на самом пике карьеры», — заявил Ракитич в эфире Movistar+.

В текущем сезоне хорватский футболист принимал участие в десяти матчах «Барселоны», в которых в общей сложности сыграл 255 минут.

Ранее сообщалось, что Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона-2019/20.