СМИ: Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона-2019/20

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Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать соглашение с клубом сразу по завершении сезона-2019/20.
СМИ: Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона-2019/20
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, 32-летний форвард не намерен уходить из «Барселоны», однако не готов сразу по завершении сезона обсуждать новый контракт.

Отмечается, что он хочет понять свои возможности в плане игры на самом высоком уровне, а также оценить состояние клуба, поскольку он хочет играть за команду, которая ведёт борьбу за победу во всех турнирах.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до завершения сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в Примере.

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