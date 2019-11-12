СМИ: Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона-2019/20

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать соглашение с клубом сразу по завершении сезона-2019/20.

Как сообщает Marca, 32-летний форвард не намерен уходить из «Барселоны», однако не готов сразу по завершении сезона обсуждать новый контракт.

Отмечается, что он хочет понять свои возможности в плане игры на самом высоком уровне, а также оценить состояние клуба, поскольку он хочет играть за команду, которая ведёт борьбу за победу во всех турнирах.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до завершения сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в Примере.