Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы
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«После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника — у нас тоже многих ключевых игроков не было. Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре», — цитирует специалиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».
По словам Матвеева, добыть положительный результат в поединке с «Трабзонспором» футболистам «Краснодара» помогли характер и дисциплина.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы.