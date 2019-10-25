Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» в Лиге Европы

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал победу своих подопечных над турецким «Трабзонспором» со счётом 2:0 в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

«После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника — у нас тоже многих ключевых игроков не было. Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре», — цитирует специалиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По словам Матвеева, добыть положительный результат в поединке с «Трабзонспором» футболистам «Краснодара» помогли характер и дисциплина.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы.