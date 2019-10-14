СМИ: Экс-футболиста сборной Колумбии Виафару экстрадируют в США по обвинению в наркотрафике

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара будет передан США для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает «Портсмут», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад». В 2015 году он завершил карьеру. , министр юстиции Колумбии Маргарита Кабелло подписала указ, согласно которому экс-футболист будет передан США. Виафара был арестован в марте в ходе операции, проведённой полицией с помощью агентов Управления по борьбе с наркотиками. Колумбийцу предъявлены обвинения в попытке «произвести и распространить пять килограммов или более кокаина с намерением, знанием и разумным основанием полагать, что кокаин будет незаконно ввезён в Соединенные Штаты».

За время профессиональной карьеры Виафара выступал в Англии за «Портсмут» и «Саутгемптон», а также за испанский «Реал Сосьедад». В 2015 году он повесил бутсы на гвоздь. 

Ранее экс-хоккеист Гретцки рассказал, как оказался в больнице после обморока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить