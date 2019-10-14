СМИ: Экс-футболиста сборной Колумбии Виафару экстрадируют в США по обвинению в наркотрафике

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара будет передан США для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает «Портсмут», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад». В 2015 году он завершил карьеру. , министр юстиции Колумбии Маргарита Кабелло подписала указ, согласно которому экс-футболист будет передан США. Виафара был арестован в марте в ходе операции, проведённой полицией с помощью агентов Управления по борьбе с наркотиками. Колумбийцу предъявлены обвинения в попытке «произвести и распространить пять килограммов или более кокаина с намерением, знанием и разумным основанием полагать, что кокаин будет незаконно ввезён в Соединенные Штаты».

За время профессиональной карьеры Виафара выступал в Англии за «Портсмут» и «Саутгемптон», а также за испанский «Реал Сосьедад». В 2015 году он повесил бутсы на гвоздь.

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