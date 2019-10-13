Экс-хоккеист Гретцки рассказал, как оказался в больнице после обморока

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, как несколько дней назад упал в обморок.

«Несколькими днями ранее я утром пил кофе с женой и детьми. Увидел знакомого, встал и хотел поздороваться, но вместо этого просто потерял сознание и рухнул на пол», — приводит слова экс-игрока The Athletic.

По его словам, его отвезли в больницу, где в ходе медицинского обследования выявили, что инцидент был следствием обезвоживания организма. При этом, как отметил канадец, ему наложили около 20 швов на подбородке и пять — на глазу.

«Мне казалось, что кто-то подложил наркотики в мой кофе, но, как выяснилось, я легкомысленно относился к обезвоживанию, поэтому отключился. Пока что я болею, но через пару недель, как мне сказали, буду полностью здоров», — сказал Гретцки.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на чистое третье место в НХЛ по голам в пустые ворота.