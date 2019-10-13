Овечкин вышел на чистое третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое третье место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в пустые ворота.
Овечкин вышел на чистое третье место в НХЛ по голам в пустые ворота
  • Reuters

В конце матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:1) россиянин забросил шайбу в пустые ворота.

Теперь на его счету 34 гола в пустые ворота. По этому показателю он вышел на чистое третье место, опередив Марио Лемье (33).

Рекордсменом же является Уэйн Гретцки с 56 шайбами. За ним располагается Мариан Госса (40). 

Ранее сообщалось, что голы Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас» в НХЛ.

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