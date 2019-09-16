СМИ: Этап Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре может не состояться из-за смога

Короткая ссылка
Лесные пожары в Индонезии могут стать причиной отмены этапа Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.

На качество воздуха в Сингапуре оказали влияние лесные пожары в Индонезии. Организаторы Гран-при заявляют, что загрязнения воздуха является одной из потенциальных проблем.

«Организаторы Гран-при Сингапура будут тесно сотрудничать с соответствующими учреждениями, прежде чем предпринимать какие-либо коллективные решения в отношении мероприятия», — цитирует организаторов гонки AFP.

Проведение Гран-при Сингапура в календаре «Формулы»-1 запланировано с 20 по 22 сентября. 

Ранее сообщалось, что Квят посетил матч «Монако» и получил клубную футболку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить