СМИ: Этап Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре может не состояться из-за смога

Лесные пожары в Индонезии могут стать причиной отмены этапа Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.

На качество воздуха в Сингапуре оказали влияние лесные пожары в Индонезии. Организаторы Гран-при заявляют, что загрязнения воздуха является одной из потенциальных проблем.

«Организаторы Гран-при Сингапура будут тесно сотрудничать с соответствующими учреждениями, прежде чем предпринимать какие-либо коллективные решения в отношении мероприятия», — цитирует организаторов гонки AFP.

Проведение Гран-при Сингапура в календаре «Формулы»-1 запланировано с 20 по 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Квят посетил матч «Монако» и получил клубную футболку.