Филипп о голе «Локомотиву»: у меня всегда был хороший удар

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, почему решил пробить штрафной в матче с «Локомотивом».

«А почему мне не бить? Вы же видели, какой у меня удар. У меня всегда был хороший удар — ещё с 8-9 лет. Я увидел, что Гилерме отошёл чуть-чуть дальше к дальней штанге, поэтому решил закрутить мяч под ближнюю штангу. Гол получился слегка забавным, потому что мяч от перекладины попал во вратаря и от него отскочил в ворота. Но по-настоящему счастливым после этого быть не могу, поскольку команда проиграла», — приводит слова Филиппа пресс-служба «Динамо».

Также немец подчеркнул, что на набор оптимальных кондиций у него уйдёт около двух-трёх недель.

Ранее Гилерме извинился перед Хёведесом за удар в голову в матче с «Динамо» в РПЛ.