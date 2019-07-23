Соболев заявил, что ему не нравятся сравнения с Дзюбой

Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Александр Соболев рассказал, что ему не нравится, когда его сравнивают с форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Если честно, мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой. Дзюба есть Дзюба. А я — это я. Не очень люблю такие параллели. Возможно, немного похожи по стилю. Но в целом — разные футболисты. Манера игры отличается», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Соболев стал автором трёх голов в первых двух турах РПЛ. Он выступает за «Крылья Советов» с декабря 2017 года. Всего в его активе 14 голов в 28 матчах за клуб из Самары.

Ранее сообщалось, что футболист Софьян Ханни перешёл из «Спартака» в катарский клуб.