Соболев заявил, что ему не нравятся сравнения с Дзюбой

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Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Александр Соболев рассказал, что ему не нравится, когда его сравнивают с форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Соболев заявил, что ему не нравятся сравнения с Дзюбой
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«Если честно, мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой. Дзюба есть Дзюба. А я — это я. Не очень люблю такие параллели. Возможно, немного похожи по стилю. Но в целом — разные футболисты. Манера игры отличается», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Соболев стал автором трёх голов в первых двух турах РПЛ. Он выступает за «Крылья Советов» с декабря 2017 года. Всего в его активе 14 голов в 28 матчах за клуб из Самары.

Ранее сообщалось, что футболист Софьян Ханни перешёл из «Спартака» в катарский клуб.

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