Футболист Ханни перешёл из «Спартака» в катарский клуб

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Катарский футбольный клуб «Аль-Гарафа» объявил о трансфере полузащитника московского «Спартака» Софьяна Ханни.
Футболист Ханни перешёл из «Спартака» в катарский клуб
  • РИА Новости

Как сообщает Twitter «Аль-Гарафы», алжирец уже заключил контракт с клубом, детали которого не разглашаются.

Ханни перешёл в «Спартак» в 2018 году из бельгийского «Андерлехта». За это время он провёл в составе красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ханни покинул расположение «Спартака» и может продолжить карьеру в Катаре.

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