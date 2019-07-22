Футболист Ханни перешёл из «Спартака» в катарский клуб

Катарский футбольный клуб «Аль-Гарафа» объявил о трансфере полузащитника московского «Спартака» Софьяна Ханни.

Как сообщает Twitter «Аль-Гарафы», алжирец уже заключил контракт с клубом, детали которого не разглашаются.

Ханни перешёл в «Спартак» в 2018 году из бельгийского «Андерлехта». За это время он провёл в составе красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ханни покинул расположение «Спартака» и может продолжить карьеру в Катаре.