Футболист Ханни перешёл из «Спартака» в катарский клуб
- РИА Новости
Как сообщает Twitter «Аль-Гарафы», алжирец уже заключил контракт с клубом, детали которого не разглашаются.
Ханни перешёл в «Спартак» в 2018 году из бельгийского «Андерлехта». За это время он провёл в составе красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ханни покинул расположение «Спартака» и может продолжить карьеру в Катаре.
🔴 رسمياً: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي #الغرافة 💛💙 وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) July 22, 2019