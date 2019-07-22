СМИ: Ханни покинул расположение «Спартака» и может продолжить карьеру в Катаре

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Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни в настоящее время находится в Дохе и может продолжить карьеру в одном из местных клубов.
СМИ: Ханни покинул расположение «Спартака» и может продолжить карьеру в Катаре
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Как сообщает Sport24, футболист «Спартака» Софьян Ханни покинул расположение клуба и продолжит карьеру в одном из катарских клубов. В настоящее время игрок находится в Дохе и вскоре должен пройти медосмотр для нового клуба.

Ханни выступает за «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне футболист провёл 18 матчей в РПЛ и забил три гола.

Ранее сообщалось, что агент опроверг интерес «Спартака» к греческому футболисту Анастасиосу Донису.

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