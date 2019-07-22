Агент опроверг интерес «Спартака» к греческому футболисту Донису

Агент Антонио Апостолопулос, который представляет интересы форварда «Штутгарта» Анастасиоса Дониса, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

Как сообщает «РИА Новости», на вопрос, действительно ли Донис может перейти в «Спартак», агент Апостолопулос ответил: «Это неправда».

В составе «Штутгарта» греческий нападающий забил семь голов и сделал пять голевых передач в 46 матчах. Донис является воспитанником туринского «Ювентуса», однако за основную команду никогда не играл.

Ранее сообщалось, что полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом».