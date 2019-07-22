Агент опроверг интерес «Спартака» к греческому футболисту Донису
- Reuters
Как сообщает «РИА Новости», на вопрос, действительно ли Донис может перейти в «Спартак», агент Апостолопулос ответил: «Это неправда».
В составе «Штутгарта» греческий нападающий забил семь голов и сделал пять голевых передач в 46 матчах. Донис является воспитанником туринского «Ювентуса», однако за основную команду никогда не играл.
Ранее сообщалось, что полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом».