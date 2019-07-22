Полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом»

Все болельщики «Спартака», задержанные по окончании матча второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», были отпущены из полиции.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что в отношении фанатов «Спартака» были составлены протоколы об административных нарушениях.

Число болельщиков московского коллектива, которые были задержаны полицией по окончании матча «Ростов» — «Спартак», не уточняется. По неофициальной информации, таковых было восемь человек.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали инцидент с участием фанатов «Спартака» в Ростове.