Полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
Отмечается, что в отношении фанатов «Спартака» были составлены протоколы об административных нарушениях.
Число болельщиков московского коллектива, которые были задержаны полицией по окончании матча «Ростов» — «Спартак», не уточняется. По неофициальной информации, таковых было восемь человек.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали инцидент с участием фанатов «Спартака» в Ростове.