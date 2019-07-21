В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать всё, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствует критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате», — приводит слова представителя организации «Чемпионат».

По его словам, необходимо пресекать неправомерные действия, но и реакция должна быть адекватной. Он также выразил надежду, что РПЛ сможет разобраться с произошедшей ситуацией.

«Такая ситуация на стадионах не должна повториться», — подчеркнули в РФС.

После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОН произошла драка.

Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что новичок Резиуан Мирзов находится в плохой форме.