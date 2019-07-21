Кононов заявил, что Мирзов находится в плохой форме

Главный тренер московского «Спартака» объяснил отсутствие в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» новичка команды Резиуана Мирзова.

«Он растренирован. Резиуан только приехал, провёл с нами всего одну тренировку. Сейчас он работает в трёхразовом режиме и будет продолжать это делать достаточно… хотел сказать, долго, однако время, которое он потерял в предсезонной подготовке, сказалось не в лучшую сторону. Нужно довести Мирзова до состояния, чтобы он реально помогал нам», — заявил Кононов.

Резиуна Мирзов накануне перешёл московский «Спартак» из «Ростова». В прошлом сещоне футболист выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.

Ранее после матча «Ростова» и «Спартака» произошло столкновение фанатов гостей с ОМОНом.