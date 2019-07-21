После матча «Ростова» и «Спартака» произошло столкновение фанатов гостей с ОМОНом

После окончания поединка второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между фанатами «Спартака» и представителями силовых структур возник конфликт.

После окончания поединка между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2), фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial@rfplpic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

В следующем туре РПЛ «Ростов» также сыграет дома. 27 июля команда Валерия Карпина примет тульский «Арсенал».

Ранее Кононов заявил, что его ребята почему-то посчитали нужным сыграть на удержание при счёте 2:1.