Кононов: ребята почему-то посчитали нужным сыграть на удержание при счёте 2:1

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что главной ошибкой его команды в матче с «Ростовом» (2:2) стала игра на удержание счёта в концовке встречи.

«То, что пропустили мяч в конце матча, это психология. Ребята почему-то посчитали нужным сыграть на удержание при счёте 2:1 в нашу пользу. Мы это еще разберём. Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Необходимо было продолжать играть в тот футбол, в который играли до этого. А когда мы пропустили второй гол, то вновь побежали вперед», — сказал тренер «Спартака» после матча.

Также Кононов выразил надежду, что в следующем поединке его команда будет выглядеть иначе.

Ранее Карпин заявил, что «Ростов» должен выигрывать у «Спартака».

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