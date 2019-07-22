Де Хеа выразил желание стать капитаном МЮ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал, что в новом сезоне хотел бы стать капитаном команды.

«Я был капитаном МЮ в некоторых играх. Носить повязку в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», защищать его честь — это великолепно. Конечно, я буду очень и очень счастлив стать капитаном команды. Я в клубе уже девятый сезон, и я чувствую себя одним из самых опытных игроков в коллективе. Я должен показывать это на поле, пытаться помочь парням понять, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед» и насколько это важно», — цитирует де Хеа The Telegraph.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пока не принял решение по кандидатуре нового капитана команды.

Ранее стало известно, что Иван Перишич может покинуть «Интер» из-за конфликта с тренером Антонио Конте.