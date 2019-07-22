СМИ: Перишич может покинуть «Интер» из-за конфликта с тренером Конте

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Хорватский футболист «Интера» Иван Перишич недоволен высказываниями нового главного тренера клуба Антонио Конте относительно своей роли в команде и может покинуть коллектив.
СМИ: Перишич может покинуть «Интер» из-за конфликта с тренером Конте
  • Reuters

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Перишич недоволен некоторыми действиями и высказываниями главного тренера команды Антонио Конте, который заявил, что хорват не подходит для роли, в которой он его видит.

Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляет «Манчестер Юнайтед». Перишич провёл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает футболиста «Ювентуса» Дибалу в качестве замены Неймару.

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