СМИ: В Аргентине подали апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки

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Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего и капитана национальной сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1).
СМИ: В Аргентине подали апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) также будет отправлено письмо от самого Месси по поводу его слов о коррупции в организации. При этом остаётся неизвестным, будет ли Месси извиняться.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки 2019 года Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в пособничестве бразильской команде для её победы на турнире.

Ранее в Аргентине призвали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ.

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