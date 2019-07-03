Клишина завоевала серебро в прыжках в длину на турнире в Марселе
Российская легкоатлетка Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину на турнире во французском Марселе.
- © Антон Денисов
- РИА Новости
Результат россиянки составил 6,78 м.
Победительницей соревнований стала Кейт Холл из США, которая прыгнула на то же расстояние, но была лучше Клишиной во втором результате.
Ранее сообщалось, что Клишина выступит на турнире в Марселе в чужой экипировке.
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