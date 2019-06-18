Тите дал совет Неймару относительно выбора клуба
- Reuters
«Я бы пошёл в команду, где всегда чувствовал себя счастливым как человек. Это должна быть семья. Именно в этом случае вы можете проявить свои лучшие качества. Это очень специфическая ситуация, которая относится к вопросу профессионализма», — приводит слова Тите Globo.
По информации СМИ, 27-летний бразилец может перейти либо в мадридский «Реал», либо в каталонскую «Барселону», за которую он выступал до трансфера в ПСЖ.
Ранее глава Ла Лиги Тебас назвал условие, при котором будет рад возвращению Неймара в Испанию.