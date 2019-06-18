Тите дал совет Неймару относительно выбора клуба

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите высказал мнение о возможном переходе форварда национальной команды Неймара из французского «Пари Сен-Жермен» в другой клуб.
Тите дал совет Неймару относительно выбора клуба
  • Reuters

«Я бы пошёл в команду, где всегда чувствовал себя счастливым как человек. Это должна быть семья. Именно в этом случае вы можете проявить свои лучшие качества. Это очень специфическая ситуация, которая относится к вопросу профессионализма», — приводит слова Тите Globo.

По информации СМИ, 27-летний бразилец может перейти либо в мадридский «Реал», либо в каталонскую «Барселону», за которую он выступал до трансфера в ПСЖ.

Ранее глава Ла Лиги Тебас назвал условие, при котором будет рад возвращению Неймара в Испанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить