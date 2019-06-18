Тите дал совет Неймару относительно выбора клуба

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите высказал мнение о возможном переходе форварда национальной команды Неймара из французского «Пари Сен-Жермен» в другой клуб.

«Я бы пошёл в команду, где всегда чувствовал себя счастливым как человек. Это должна быть семья. Именно в этом случае вы можете проявить свои лучшие качества. Это очень специфическая ситуация, которая относится к вопросу профессионализма», — приводит слова Тите Globo.

По информации СМИ, 27-летний бразилец может перейти либо в мадридский «Реал», либо в каталонскую «Барселону», за которую он выступал до трансфера в ПСЖ.

Ранее глава Ла Лиги Тебас назвал условие, при котором будет рад возвращению Неймара в Испанию.