Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Леганес» на правах аренды
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Об этом сообщает пресс-служба «Леганеса».
✅ CESIÓN I El joven portero Andriy Lunin firma por el C.D. Leganés cedido por el @realmadrid para la próxima temporada. Será presentado el jueves y lucirá el dorsal 99 ➡️ https://t.co/P57v8hBPmBpic.twitter.com/Bkwx2oaeNk— C.D. Leganés (@CDLeganes) 27 августа 2018 г.
Аренда рассчитана на один сезон. До этого сообщалось, что руководство королевского клуба заинтересовано в переходе 19-летнего футболиста в команду, которая базируется в пригороде Мадрида.
Лунин перешёл в «Реал» в это трансферное окно из украинской «Зари». В минувшем сезоне он был признан лучшим игроком клуба из Луганска.
Ранее сообщалось, что Неймар согласился перейти в мадридский «Реал».