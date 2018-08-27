Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Леганес» на правах аренды

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Мадридский футбольный клуб «Реал» отдал украинского голкипера Андрея Лунина в аренду в «Леганес».
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Леганес» на правах аренды
  • © AFP

Об этом сообщает пресс-служба «Леганеса».

Аренда рассчитана на один сезон. До этого сообщалось, что руководство королевского клуба заинтересовано в переходе 19-летнего футболиста в команду, которая базируется в пригороде Мадрида.

Лунин перешёл в «Реал» в это трансферное окно из украинской «Зари». В минувшем сезоне он был признан лучшим игроком клуба из Луганска.

Ранее сообщалось, что Неймар согласился перейти в мадридский «Реал».

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