Американские СМИ: Овечкин показал средний палец всем ненавистникам

Короткая ссылка
В американском издании CBS Sports прокомментировали первую в карьере победу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Кубке Стэнли.
Американские СМИ: Овечкин показал средний палец всем ненавистникам
  • Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
  • Reuters

«В пятницу в Лас-Вегасе Овечкин показал средний палец всем ненавистникам. И это был палец длиной 89,5 см и весом 15,5 кг (имеется в виду Кубок Стэнли. — RT), который Александр высоко поднял над своей головой на арене T-Mobile и даже поцеловал. Россиянин наконец-то завоевал Кубок Стэнли, хотя многие были уверены, что этого никогда не случится. Как минимум в качестве капитана и лидера «Вашингтон Кэпиталз», — заявил журналист CBS Sports.

Ранее в американских СМИ заявили, что отныне наследие Овечкина не будет омрачено отсутствием чемпионского титула.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить