Американские СМИ: Овечкин показал средний палец всем ненавистникам

В американском издании CBS Sports прокомментировали первую в карьере победу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Кубке Стэнли.

«В пятницу в Лас-Вегасе Овечкин показал средний палец всем ненавистникам. И это был палец длиной 89,5 см и весом 15,5 кг (имеется в виду Кубок Стэнли. — RT), который Александр высоко поднял над своей головой на арене T-Mobile и даже поцеловал. Россиянин наконец-то завоевал Кубок Стэнли, хотя многие были уверены, что этого никогда не случится. Как минимум в качестве капитана и лидера «Вашингтон Кэпиталз», — заявил журналист CBS Sports.

Ранее в американских СМИ заявили, что отныне наследие Овечкина не будет омрачено отсутствием чемпионского титула.