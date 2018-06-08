Американские СМИ: наследие Овечкина больше не будет омрачено отсутствием чемпионского титула

В американском издании ESPN прокомментировали завоевание капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным первого Кубка Стэнли в карьере.

«Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли. Он больше не Дэн Марино, Тед Уильямс или Карл Мэлоун. Он является звездой спорта с невероятными статистическими показателями, а его наследие больше не будет омрачено отсутствием чемпионского титула», — заявил обозреватель ESPN Грег Вышински.

Ранее сообщалось, что чемпионский парад «Вашингтона» пройдёт на следующей неделе.