Американские СМИ: наследие Овечкина больше не будет омрачено отсутствием чемпионского титула
- Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
- Reuters
«Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли. Он больше не Дэн Марино, Тед Уильямс или Карл Мэлоун. Он является звездой спорта с невероятными статистическими показателями, а его наследие больше не будет омрачено отсутствием чемпионского титула», — заявил обозреватель ESPN Грег Вышински.
Ранее сообщалось, что чемпионский парад «Вашингтона» пройдёт на следующей неделе.