Чемпионский парад клуба НХЛ «Вашингтон» будет проведён на следующей неделе

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Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», который завоевал Кубок Стэнли, планируется провести на следующей неделе.
Чемпионский парад клуба НХЛ «Вашингтон» будет проведён на следующей неделе
  • ©Marc Sanchez

Об этом сообщает заместитель мэра американской столицы Кевин Донахью.

Он предложил болельщикам команды заполнить образец заявления от имени правительства города о причинах опоздания на работу 8 июня, добавив, что в день парада они также смогут воспользоваться этой возможностью.

Точная дата парада ещё не определена.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России поздравила Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли.

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