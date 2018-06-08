Чемпионский парад клуба НХЛ «Вашингтон» будет проведён на следующей неделе
- ©Marc Sanchez
Об этом сообщает заместитель мэра американской столицы Кевин Донахью.
Он предложил болельщикам команды заполнить образец заявления от имени правительства города о причинах опоздания на работу 8 июня, добавив, что в день парада они также смогут воспользоваться этой возможностью.
Точная дата парада ещё не определена.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России поздравила Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли.