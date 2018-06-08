Чемпионский парад клуба НХЛ «Вашингтон» будет проведён на следующей неделе

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», который завоевал Кубок Стэнли, планируется провести на следующей неделе.

Об этом сообщает заместитель мэра американской столицы Кевин Донахью.

Он предложил болельщикам команды заполнить образец заявления от имени правительства города о причинах опоздания на работу 8 июня, добавив, что в день парада они также смогут воспользоваться этой возможностью.

Точная дата парада ещё не определена.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России поздравила Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли.