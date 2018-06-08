ФХР поздравила Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила игроков клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова с завоеванием Кубка Стэнли.

«Поздравляем Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Для троих российских хоккеистов это первая в карьере победа в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин привезёт Кубок Стэнли в Россию.