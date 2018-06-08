ФХР поздравила Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли
«Поздравляем Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Для троих российских хоккеистов это первая в карьере победа в Кубке Стэнли.
⚡Поздравляем @ovi8@Kuzya92 и @orlov_09 с завоеванием Кубка Стэнли 🏆— Хоккей России (@russiahockey) 8 июня 2018 г.
⚡ @ovi8 признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2018 💪 pic.twitter.com/GXjP83nJcW
Ранее сообщалось, что Овечкин привезёт Кубок Стэнли в Россию.