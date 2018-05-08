Ганус о ситуации с восстановлением РУСАДА: сейчас вопрос стоит о национальных интересах России

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение о важности скорейшего восстановления организации в правах.

«Сейчас вопрос стоит о национальных интересах России. Во-первых, речь идёт об ограничениях, вошедших в силу с 1 апреля, которые по сути обозначают невозможность проведения международных спортивных соревнований на территории России. Во-вторых, два года «безмолвия» создали вакуум, на данный момент заполненный негативом, который нам предстоит преодолевать», — рассказал Ганус RT.

Он отметил, что расследования и работа международных комиссий создают определённое давление на бюджет антидопингового агентства.

«Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее эти вопросы решить», — добавил глава РУСАДА.

Ранее Ганус рассказал, какие шаги осталось предпринять для восстановления РУСАДА в правах.

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