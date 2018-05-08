Глава РУСАДА рассказал, какие шаги осталось предпринять для восстановления организации в правах

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, какие шаги осталось предпринять для полного восстановления организации в правах.
Глава РУСАДА рассказал, какие шаги осталось предпринять для восстановления организации в правах
  • РИА Новости

«Прежде всего, WADA ждёт ответы на два изначально обозначенных вопроса, которые до сих пор не были решены: первый связан с докладом Макларена, а второй — с доступом к пробам. Результаты проведённых судебных дел, их динамика уже сейчас указывают, что мы, по сути, впустую потратили два года. Нужно было раньше начинать активно заниматься решением проблем», — рассказал Ганус RT.

Ранее сообщалось, что РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом.

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