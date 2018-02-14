Саночник Павличенко заявил, что его без объяснения причин отправляют домой с ОИ-2018

Российский саночник Семён Павличенко сообщил, что его без предупреждения отправляют домой с зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане раньше запланированного срока и без объяснения причин.

«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает — ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

По итогам соревнований в одиночных санях Павличенко стал 14-м, уступив всем своим соотечественникам — Степану Фёдорову (13-й) и Роману Репилову (восьмой). После завершения заездов Павличенко рассказал о конфликте в национальной команде, помешавшем ему хорошо выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее глава Федерации санного спорта России Наталья Гарт заявила, что никакого конфликта в команде нет.