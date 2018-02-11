Глава ФССР Гарт: если конфликт возник сегодня, я его разрулю

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала заявление саночника Семёна Павличенко о конфликте в национальной команде, помешавшем ему хорошо выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Никаких скандалов в команде нет. Все, видимо, расстроены, на эмоциях. Наверное, Альберт Демченко имел в виду то, что два лидера не могут жить вместе. А так всё у нас нормально. Просто ребята выступили абсолютно не в свою силу. Обычно они медали берут на этапах Кубка мира, а сегодня такие результаты. Так что это нервы, я уверена. У нас дружная команда», — приводит слова Гарт «Спорт-Экспресс».

Она заявила, что между личным тренером Павличенко Эдуардом Бурмистровым и Демченко нет никакого конфликта, и отметила, что не надо делать катастрофы из-за порой возникающих разногласий.

«Может быть, спорят, на каких санях лучше ехать. Альберт хотел, чтобы ехали на его, а Семён поехал на санях Бурмистрова. Ну вот, собственно, и результат. Обычные рабочие моменты, которые совершенно легко решаются. Семён на любых санях показывал результаты. Но сегодня он реально делал ошибки по трассе. Раздора в сборной не будет. Я не ожидала такого от Семёна. Он обычно ищет причины в себе. А здесь Олимпийские игры, и всё у него в кучу. Если бы был какой-то конфликт, я бы его почувствовала. Если он возник сегодня, я его разрулю», — подытожила глава ФССР.

Ранее Демченко заявил, что Павличенко не готовил сани для Репилова.